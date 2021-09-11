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Политика11 сентября 2021 4:32

Пушков напомнил США, что они не имеют никакого отношения к «Северному потоку — 2»

Российский сенатор отметил, что Штатам после Афганистана «следовало бы понять, что не следует пытаться всюду вмешиваться и все подмять под себя»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя очередные заявления Вашингтона о том, что США продолжают считать газопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой для Европы и намерены помешать России использовать его в качестве «политического оружия», напомнил Штатам, что «они не имеют отношения к проекту и не им решать, плоха эта сделка или нет».

«После Афганистана следовало бы понять, что не следует пытаться всюду вмешиваться и все подмять под себя. США пытались помешать Турции приобрести российские системы С-400, тоже считая это плохой сделкой. Известно, чем это закончилось – Турция от систем не отказалась», - написал он в своем Telegram-канале.

Алексей Пушков добавил, что «есть немало других случаев, показывающих, что давление со стороны США уже не причина, чтобы другие страны тут же поддавались на него и действовали вопреки своим интересам».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 10 сентября российский холдинг «Газпром» объявил, что утром в 8:45 по московскому времени строительство «Северного потока – 2» было полностью завершено. Первые поставки газа в Европу по нему могут начаться уже к отопительному сезону.

Однако пока непонятно, сколько времени займут процедуры, без которых по европейским правилам нельзя начинать эксплуатацию газопровода.