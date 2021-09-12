Четыре человека погибли при жесткой посадке самолета в Иркутской области Фото: Ольга Крыльцова

Четыре человека погибли при совершении жесткой посадки пассажирским самолетом L-410 в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Четверо погибших», - приводит «Интерфакс» заявление пресс-службы правительства, где отметили, что пострадавшим на месте оказывается медицинская помощь.

Напомним, ранее в Следственном комитете России сообщили, что все пассажиры самолета L-410, совершившего жесткую посадку в Иркутской области в воскресенье, 12 сентября, по предварительным данным, живы, тем не менее отметили, что один человек находится в тяжелом состоянии. В МЧС уточнили, что на борту самолета должно находиться 14 человек и два члена экипажа. В администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области добавили, что в результате происшествия 11 человек оказались зажаты в салоне.

Кроме того, как писал сайт kp.ru, в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы сообщили, что скорее всего причиной происшествия стал отказ техники, о чем экипаж сообщил диспетчеру. Лайнер не долетел до пункта назначения всего четыре километра, и находился на минимально низкой высоте. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.