Новую Зеландию хотят переименовать страну в Аотеароа

Партия маори в Новой Зеландии начала собирать подписи за переименование страны. Фото: Shutterstock

Партия маори в Новой Зеландии начала собирать подписи за переименование страны. Об этом сообщает радио RNZ.

Сопредседатели политической организации коренных жителей страны Равири Ваитити и Дебби Нгарева-Пакер предлагают к 2026 году переименовать все города и поселки на маорийские названия.

"Аотеароа — это имя, которое объединит нашу страну, а не разделит ее. Новая Зеландия — это голландское имя. Однако даже голландцы изменили свое имя — с Голландии на Нидерланды», — говорится в сообщении партии.

Коренной народ маори сейчас составляет всего 15 процентов от общего числа населения Новой Зеландии, всего три процента из них владеют этим языком.

С начала XX века остров Северный именовался коренными жителями Аотеароа, что переводится как «страна длинного белого облака».

В 2019 году с предложением переименовать страну выступал президент Филиппин. Он раскритиковал влияние Испании на филиппинскую культуру и допустил переименование страны в «Республику Махарлика».

С предложением переименовать страну совсем недавно выступили и в Незалежной. Таким образом предлагается "потроллить" Россию.