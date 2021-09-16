GlobalCheck: В России начали блокировать Google Docs

В России начали блокировать Google Docs Фото: REUTERS

Несколько российских операторов начали блокировать сервис Google Docs, сообщает на своей странице в Twitter проект GlobalCheck, который следит за российскими системами блокировок в интернете.

По его данным, доступ к сервису ограничили такие операторы мобильной связи, как МТС, а также «Мегафон» и Ростелеком, но не во всех регионах России. В сообщении говорится, что блокировка, вероятно, связана с публикацией списков «Умного голосования» на ресурсе Google Документы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 6 сентября Роскомнадзор сообщил, что заблокировал сайт «Умное голосование», поскольку он использовался экстремистской организацией. Через несколько дней РКН потребовал, чтобы иностранные IT-компании, в том числе такие электронные гиганты, как компаний Apple и Google, прекратили предоставлять возможность для обхода ограничений доступа к этому сайту. Ведомство предупредило их, что иначе это будет считаться вмешательством в российские выборы.

Накануне же стало известно, что представителей Google и Apple пригласили на заседание в Совет Федерации, на котором будет поднят вопрос вмешательства США в выборы в России.