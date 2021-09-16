Байден в ходе переговоров не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден снова не смог вспомнить имя. На этот раз американский лидер забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в ходе переговоров.

Произошло все вечером в минувшую среду, 15 сентября, когда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега и глава Белого дома официально объявили о создании нового партнерства AUUKUS в сфере обороны и безопасности.

Во время презентации американский лидер поблагодарил по видеосвязи Джонсона, назвав его по имени, после чего, сделав паузу, Байден повернулся к экрану с Моррисоном, показал на него пальцем и сказал, что хочет также поблагодарить и австралийского премьера. После чего глава Белого дома снова замолчал, а потом назвал своего собеседника «парнем с противоположной стороны», «приятелем», а также «господином премьер-министром».

Напомним, ранее американский лидер во время пресс-конференции долго не мог вспомнить имя администратора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Динн Крисуэлл, что произошло всего через пару минут после разговора с ней. Незадолго до этого президент США перепутал имя губернатора Мичигана. Позже многие обсуждали, что Байден не смог вспомнить название песни со свадьбы дочери.