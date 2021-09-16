Евросоюз не проинформировали о создании альянса США, Британии и Австралии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз не был информирован по новому трехстороннему партнерству США, Австралии и Великобритании в сфере безопасности (AUUKUS), и на данный момент проводит контакты с партнерами, чтобы узнать подробности об альянсе. Такое заявление в четверг, 16 сентября, сделал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.

«Я могу на данном этапе сообщить, что мы не были информированы об этом альянсе, мы проводим контакты с партнерами, чтобы узнать подробнее об этой инициативе», - заявил дипломат.

Напомним, днем ранее, 15 сентября, США, Великобритания и Австралия сообщили о формировании нового партнерства в сфере безопасности, цель которого, как заявил американский президент Джо Байден, станет обеспечение «мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».

Как писал сайт kp.ru, в Кремле внимательно изучают информацию о новом альянсе, и на данный момент не сформировали позицию из-за отсутствия данных. Тем временем МИД КНР заявил, что новое объединение провоцирует гонку вооружений, а также угрожает миру и стабильности в регионе.