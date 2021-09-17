Представители СПЧ не выявили серьезных нарушений на выборах в России

При дистанционном голосовании возникли проблемы, но с ними разбираются Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представители СПЧ не зафиксировали серьезных нарушений на выборах в Госдуму, рассказал РИА Новости представитель организации Александр Брод.

"Коллеги по СПЧ, которые сейчас находятся в разных регионах, не сообщали о серьёзных нарушениях, - уточнил Брод. - От одной коллеги было сообщение о том, что возникли проблемы при дистанционном голосовании, но с проблемой уже разбираются".

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о готовящихся фейках на выборах в Госдуму. На Западе довольно давно идет "целенаправленная работа" по дискредитации предстоящих выборов депутатов Госдумы восьмого созыва.

Напомним, на выборах присутствует порядка 250 международных наблюдателей из 55 стран. Общее же число наблюдателей превышает 413 тысяч.

В 2021 году ЦИК отказался от открытой видеотрансляции предстоящих выборов. Памфилова отметила, что отказ от открытых видеотрансляций — это не идеальная система. Однако это все, что можно сделать, чтобы обеспечить безопасность данной системы видеонаблюдения.