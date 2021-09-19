NYT: Израиль убил иранского физика-ядерщика при помощи «робота-пулемета» Фото: Twitter.com

Известный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит сотрудниками израильской спецслужбы «Моссада» при помощи использования новейшего оружия на основе передовых компьютерных снайперских технологий, искусственного интеллекта и многокамерного наблюдения через спутник.

Как передает The New York Times, сотрудники «Моссад» ранее уже пытались убить Фахризаде, но попытка оказалась безуспешна. Тогда спецслужба заподозрила утечку информации, и операция была отменена, через некоторое время был разработан новый план покушения на иранского физика-ядерщика.

По данным газета, «Моссад» впервые применил оружие, способное выпускать по 600 пуль в минуту, а также пистолет обладает системой многокамерного наблюдения через спутник.

Уточняется, что роботизированная часть оружия была разработана таким образом, который позволял пистолету уместиться на полу фургона. При этом в самой машине находились камеры, которые давали в диспетчерской полное описание местности проведения операции, а сам фургон снарядили взрывчаткой, которая взрывалась сразу после операции, не оставив ни единого следа.

Издание заявляет, что версия Тегерана о причастности к атаке работа-пулемета, оснащенного системой спутникового управления и встроенным в нее интеллектом, оказалась верной.

Напомним об убийстве иранского ученого стало известно 27 ноября прошлого года. Минобороны Ирана назвало произошедшие терактом. МИД Исламской республики уже в день убийства сообщило о наличии серьезных оснований полагать, что к убийству ученого причастен Израиль. Иранские власти пообещали ответить за смерть физика.