На сайт ЦИК в ходе голосования были совершены беспрецедентные кибератаки Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сайт Центрального избирательного комитета в ходе голосования в Государственную думу были совершены беспрецедентные кибератаки, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было», – сообщила она во время заседания в Общественном штабе Москвы по наблюдению за выборами.

По словам Памфиловой, 50% кибератак совершены из Соединенных Штатов. Также 25% приходится на Германию , 10% на Россию и 5% – на Китай.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов сообщил о небольших DDoS-атаках на онлайн-голосовании. Из-за небольшой очереди и кибератак время ожидания увеличилось до пяти минут. Однако система «надежна, безопасна» и работает стабильно, отметил Венедиктов.

Как заявлял замглавы ЦИК Николай Булаев, система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в России, а также сайт Центризбиркома столкнулись с массовыми кибератаками, однако на их работу это никак не повлияло.