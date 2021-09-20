Американцев разозлило поздравление с российскими Су-27: "Исправьте это сейчас же, идиоты"

Российские СУ-27 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны Соединенных Штатов поздравило своих летчиков с Днем основания Военно-воздушных сил США открыткой с изображением российских истребителей Су-27. Поздравительный пост был опубликован на официальной странице Twitter U.S. Southern Command.

Американские пользователи возмутились постеру, на котором были изображены силуэты российских истребителей с подписью «С Днем Рождения ВВС США»

Минобороны США поздравили американских летчиков картинкой с российскими Су-27 Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/4445599/ Фото: Twitter.com

Под постом командования в социальной сети Facebook появились сотни гневных комментариев.

"На ваших фотографиях силуэты российских истребителей. Исправьте это сейчас же, вы, идиоты", — комментирует пользователь под ником Edward Thompson.

"Вы же понимаете, что это не американские самолеты, верно?" — задает вопрос командованию Patrick Howell.

Один из пользователей отметил, что такая ситуация сложилась из-за недостатка внимания к деталям.

"Вашей пресс-службе несложно было узнать/спросить у кого-нибудь, чем наши собственные самолеты отличаются от наших противников", — отметил Chuck Ferguson.

Американцы стали требовать удалить изображение. На данный момент публикация недоступна.

Сайт kp.ru писал, что ВС США начали использовать российские вертолеты Ми-17 для выполнения спецопераций спецназа. Об этом стало известно после аварийной посадки вертолета на одной из ферм в Северной Каролине