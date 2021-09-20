Путин поблагодарил российских избирателей за доверие и активную жизненную позицию

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 сентября, после прошедших выборов в Госдуму РФ поблагодарил российских избирателей за доверие и активную жизненную позицию.

«Особые слова благодарности, конечно, хочу обратить в адрес граждан России. Поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию. Действительно, 51% явки, выше 51% - это намного больше, чем 47% с небольшим на прошлых выборах», - заявил российский лидер в ходе встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой в понедельник, 20 сентября.

Глава государства заявил, что от работы Госдумы РФ зависит стабильность и процветание страны, а также ее движение вперед. Путин также выразил надежду, что депутаты нового созыва от разных партий сделают все, чтобы оправдать доверие избирателей.

Российский лидер также отметил работу сотрудников избиркомов всех уровней на прошедших выборах, указав на то, что они ответственно подошли к своим обязанностям.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Центризбиркома заявила, что явка на выборах в Госдуму РФ по всей стране составила 51,68%, и это превысило показатель избирательной кампании 2016 года. Она также уточнила, что окончательные итоги выборов в Государственную думу восьмого созыва ожидаются в пятницу, 24 сентября, однако уже сегодня известно, что в нижнюю палату парламента пройдут пять партий.