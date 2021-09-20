Госдеп оценил выборы в Госдуму России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выборы в Государственную думу РФ прошли в условиях, которые не способствуют «свободной и честной процедуре» голосования. Такое мнение в понедельник, 20 сентября, высказал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Использование законов об "экстремистских организациях", "иностранных агентах" и "нежелательных организациях" серьезно ограничило политический плюрализм и помешало российскому народу реализовать свои гражданские и политические права», — заявил представитель Госдепа.

Как писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на критику Европейского союза о якобы «недостаточности» международного наблюдения за выборами в Госдуму РФ, сравнив число наблюдателей в России и количество наблюдателей, которые собираются задействовать для оценки парламентских выборов в Германии. Дипломат напомнила, что на прошедших выборах 245 международных наблюдателей из 59 стран мира.

Напомним, сайт kp.ru писал о том, как иностранные наблюдатели комментируют парламентские выборы в России. Один из таких наблюдателей заявил, что признание российских выборов является основой будущих отношений Москвы и Европейского союза.