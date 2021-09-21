Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

Россия возобновляет авиасообщение еще с четырьмя странами Фото: Иван ВИСЛОВ

Со вторника, 21 сентября, Россия возобновляет ранее прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение еще с четырьмя странами – Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Кроме того, в этот день снимаются все ограничения на полеты в Белоруссию.

Такое решение ранее было принято Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Сообщалось также, что с 21 сентября будут возобновлены полеты в Египет и Турцию из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 1 августа Россия расширила ограниченное из-за пандемии COVID-19 авиасообщение с Белоруссией: количество рейсов из Минска в Москву, Сочи и Краснодар увеличилось вдвое.

А с 27 августа было возобновлено международное авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей. Решение о возобновлении полетов действует как для регулярных, так и для чартерных рейсов.