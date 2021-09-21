Экономист предупредила о подорожании овощей и фруктов к концу 2021 года

К концу года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К концу 2021 года в России ожидается сезонное подорожание овощей и фруктов, большая часть которых к этому времени на прилавки наших магазинов будет поступать из-за границы. Об этом рассказала доцент кафедры финансов цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Эксперт отметила, что по итогам года рост цен на продукты в стране составит примерно 7-8%, а среди непродовольственных товаров больше других подорожает электроника.

«Характерные для курсовой динамики российской национальной валюты высокая волатильность и непредсказуемость заставляют импортеров закладывать цену товара некоторую «подушку безопасности», поэтому часто цены на зарубежные товары растут не в меру изменения валютного курса, а больше», - пояснила Елена Воронкова в беседе с агентством «Прайм».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказал, что в этом году некоторые овощи по сравнению с прошлогодними ценами подорожали в два раза. Между тем, в конце лета и начале осени в России всегда дешевеют овощи так называемого «борщевого набора» – морковь, лук, свекла, картофель и помидоры, а зимой цены на них постепенно растут. Меры по сдерживанию цен в Минсельхозе начали обсуждать еще в июле.