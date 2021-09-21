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Происшествия21 сентября 2021 15:05

Четверо пострадавших при стрельбе в вузе в Перми находятся на ИВЛ

Их доставили в ведущие центры Минздрава РФ в Москве
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Пятеро пострадали, выпрыгивая из окон / Фото: соцсети

Пятеро пострадали, выпрыгивая из окон / Фото: соцсети

Семь человек, пострадавших во время стрельбы в пермском университете, для лечения доставили в ведущие федеральные центры Москвы, сообщает пресс-служба Минздрава России.

По информации министерства, все они находятся в тяжелом состоянии. Дыхание четверых из них поддерживают аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Пациентов осмотрел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в сопровождении с ведущими специалистами.

В ведомстве уточнили, что еще 12 пострадавших получают стационарное лечение в медорганизациях Перми. Мурашко взял ситуацию на личный контроль.

Ранее сайт kp.ru писал, что семеро пострадавших транспортируют на лечение в Москву. В полете их сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф и федеральных клиник Минздрава России.

Напомним, нападение на Пермский государственный национальный исследовательский университет осуществил студент-первокурсник. Он вошел в корпус учебного заведения с дробовиком и открыл огонь по студентам и охранникам. Погибли шесть человек, 19 получили огнестрельные ранения, пятеро пострадали, выпрыгивая из окон.

Один из преподавателей в это время продолжал вести лекцию. Пару смогли прервать только сотрудники ОМОНа. Позднее профессор объяснил, почему принял такое решение.

Огромная беда для всей России
Студента Пермского университета, открывшего стрельбу на территории вуза, обезвредил сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин. К несчастью, без жертв не обошлось – 6 погибших, 24 раненых…