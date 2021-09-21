Четверо пострадавших при стрельбе в вузе в Перми находятся на ИВЛ

Пятеро пострадали, выпрыгивая из окон / Фото: соцсети

Семь человек, пострадавших во время стрельбы в пермском университете, для лечения доставили в ведущие федеральные центры Москвы, сообщает пресс-служба Минздрава России.

По информации министерства, все они находятся в тяжелом состоянии. Дыхание четверых из них поддерживают аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Пациентов осмотрел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в сопровождении с ведущими специалистами.

В ведомстве уточнили, что еще 12 пострадавших получают стационарное лечение в медорганизациях Перми. Мурашко взял ситуацию на личный контроль.

Ранее сайт kp.ru писал, что семеро пострадавших транспортируют на лечение в Москву. В полете их сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф и федеральных клиник Минздрава России.

Напомним, нападение на Пермский государственный национальный исследовательский университет осуществил студент-первокурсник. Он вошел в корпус учебного заведения с дробовиком и открыл огонь по студентам и охранникам. Погибли шесть человек, 19 получили огнестрельные ранения, пятеро пострадали, выпрыгивая из окон.

Один из преподавателей в это время продолжал вести лекцию. Пару смогли прервать только сотрудники ОМОНа. Позднее профессор объяснил, почему принял такое решение.