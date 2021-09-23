США, Япония и Южная Корея обсудили проблему денуклеаризации КНДР

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги Фото: REUTERS

Министры иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и Южной Кореи Чон Ый Ён на полях Генассамблеи в Нью-Йорке обсудили с госсекретарем США Энтони Блинкеном проблему денуклеаризации КНДР, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на японский МИД.

В частности, участники трехсторонней встречи договорились «тесно сотрудничать с целью осуществления полной денуклеаризация КНДР и обеспечения выполнения резолюций ООН, запрещающих разработку баллистических ракет и ядерного оружия».

После переговоров японский министр заявил журналистам, что встреча прошла очень вовремя, поскольку Северная Корея на прошлой неделе провела запуски баллистических ракет, которые «представляют угрозу как для Японии, так и для международного сообщества».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее береговая охрана Японии сообщила, что в среду, 15 сентября, Северная Корея, предположительно, осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. В японском Минобороны назвали такие действия Пхеньяна «серьезной проблемой для всего международного сообщества», включая Токио.

На следующий день северокорейские власти объявили, что это было испытанием железнодорожного ракетного комплекса, снаряды запускались с поезда.

До этого, 13 сентября, КНДР заявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности.