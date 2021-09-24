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Происшествия24 сентября 2021 8:28

Бастрыкин заявил, что у персонала вуза в Перми не было четкого алгоритма действий при ЧП

Председатель Следственного Комитета прокомментировал стрельбу в университете
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Александр Бастрыкин негативно оценил действия персонала пермского вуза при стрельбе

Александр Бастрыкин негативно оценил действия персонала пермского вуза при стрельбе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация и персонал пермского университета не имели четкого алгоритма действий, когда студент-первокурсник вошел в корпус с дробовиком и открыл стрельбу по людям, заявил в интервью ТАСС председатель СКР Александр Бастрыкин.

"Трагедия в Перми показала отсутствие у ответственных лиц администрации и персонала четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях", - констатировал руководитель Следственного комитета.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 20 сентября, молодой человек открыл стрельбу в Пермском госуниверситете. Студентам пришлось спрятаться в аудиториях, некоторым пришлось покидать здание вуза через окна. В результате нападения 43 человека пострадали, шестеро погибли.

Полицейские задержали преступника. Он оказал сопротивление и был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение.

Один из преподавателей в это время продолжал вести лекцию. Пару смогли прервать только сотрудники ОМОНа. Позднее профессор объяснил, почему принял такое решение. В отношении него следственные органы начали служебную проверку.