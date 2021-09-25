Попова рассказала россиянам об опасности гриппа после перенесенного коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян, что в новую группу риска по гриппу попали те граждане, которые уже переболели коронавирусом.

- Этот вред остается с человеком, разные органы и системы поражаются. Этим людям следует вакцинироваться в первую очередь, - рассказала эксперт в эфире телеканала "Россия 1".

Также руководитель ведомства добавила, что на данный момент оснований для введения в России локдауна в связи с коронавирусной инфекцией пока нет. Что касается статистики умерших от ковида, то погибают от инфекции главным образом невакцинированные от covid-19 граждане.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России сезон гриппа уже начался. По словам Поповой, в текущем году первые случаи заражения выявили еще в конце июля, а групповая заболеваемость была зарегистрирована уже в августе и в разных российских субъектах.