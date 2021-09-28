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Здоровье28 сентября 2021 13:21

Президент РАН: российские вакцины от коронавируса эффективнее иностранных в борьбе со штаммом "дельта"

Сергеев выделил вакцины "Спутник V" и "Ковивак"
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Президент РАН: российские вакцины от коронавируса эффективнее в борьбе со штаммом "дельта"

Президент РАН: российские вакцины от коронавируса эффективнее в борьбе со штаммом "дельта"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские вакцины против коронавирусной инфекции на сегодняшний день показывают большую эффективность в борьбе со штаммом «дельта», чем зарубежные РНК-вакцины. Такое заявление сделал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Как мы можем наблюдать в мире, РНК-вакцины от коронавируса снижают свою эффективность в ситуации со штаммом "дельта", особенно в сравнении с российскими вакцинами "Спутник V" и "Ковивак", которые оказались в данной ситуации более эффективными», - приводит ТАСС слова специалиста.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в России продолжается кампания по вакцинации граждан, и российский препараты демонстрируют свою безопасность, а также эффективность в борьбе с коронавирусом.

Ранее в эфире Радио «Комсомольская правда» доктор биологических наук, завсектором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Николай Никитин напомнил о важности вакцинации для снижения смертности от COVID-19. Эксперт отметил, что вакцинация сегодня является самым актуальным способом профилактики заболевания этим вирусом.