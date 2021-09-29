МИД РФ назвал дискриминацией ограничения для российских делегатов на сессии ПАСЕ

Россию вынудили участвовать в сессии ПАСЕ в удаленном формате Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел России расценивает ограничения для прибывающих в Страсбург российских делегатов ПАСЕ из-за их вакцинации "Спутником V" как дискриминацию, заявил РИА Новости представитель ведомства.

"Действующий во Франции режим въезда и пребывания российских официальных делегаций нельзя охарактеризовать иначе как дискриминационный", - подчеркнули в МИД.

По оценке дипломатов, российскую делегацию вынудили работать в удаленном формате, тем самым поставив ее в "заведомо неравноправное положение".

Кроме того, в МИД РФ оценивают действия европейцев в части сертификации "Спутника V" как попытку создать конкурентные преимущества для западных вакцин.

Как ранее писал сайт kp.ru, член делегации Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый рассказал журналистам, что европейские чиновники запретили свободное перемещение по Страсбургу делегатам России на сессии ПАСЕ.

По его словам, ограничение связано с антиковидными мерами. Дело в том, что россияне привиты вакциной "Спутник V", а она не признана в Евросоюзе.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что России не стоит принимать участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, поскольку ограничение прав российской делегации было несправедливым.

Глава делегации России, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой впоследствии объявил, что российская делегация не планирует ехать на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), а будет следить за всей работой дистанционно.