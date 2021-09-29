Власти ФРГ заявили, что не принимали решений по блокировке немецкой версии RT Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии не принимали решений по блокировке немецкой версии RT на видеохостинге YouTube. Такое заявление в среду, 29 сентября, представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, указав на то, что соответствующие решение принимала сама платформа, а Берлин «принимает его к сведению».

«Эта мера - решение YouTube … Это не является мерой, которую принимало федеральное правительство», - заявил представитель немецкого правительства.

Напомним, днем ранее, 28 сентября, YouTube удалил два немецких канала RT - RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала такое решение медийной войной, объявленной России, а также выразила надежду, что российские власти зеркально ответят на это

В МИД РФ считают, что случившееся является «актом беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга Youtube, совершенному при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны». Роскомнадзор пригрозил заблокировать видеохостинг.