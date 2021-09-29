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В мире29 сентября 2021 13:13

Власти ФРГ заявили, что не принимали решений по блокировке немецкой версии RT

Кабмин Германии прокомментировал случившиеся
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Власти ФРГ заявили, что не принимали решений по блокировке немецкой версии RT

Власти ФРГ заявили, что не принимали решений по блокировке немецкой версии RT

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии не принимали решений по блокировке немецкой версии RT на видеохостинге YouTube. Такое заявление в среду, 29 сентября, представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, указав на то, что соответствующие решение принимала сама платформа, а Берлин «принимает его к сведению».

«Эта мера - решение YouTube … Это не является мерой, которую принимало федеральное правительство», - заявил представитель немецкого правительства.

Напомним, днем ранее, 28 сентября, YouTube удалил два немецких канала RT - RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала такое решение медийной войной, объявленной России, а также выразила надежду, что российские власти зеркально ответят на это

В МИД РФ считают, что случившееся является «актом беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга Youtube, совершенному при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны». Роскомнадзор пригрозил заблокировать видеохостинг.