В России повысят пенсии военным

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С 1 октября 2021 года в силу вступает ряд законов, согласно которым вырастут пенсии у российских военных. Это произойдет одновременно с повышением окладов по воинским должностям и званиям военнослужащих, так как размер военных пенсий напрямую зависит от размера окладов. Предполагается, что прибавку получат около 2,6 миллионов военных пенсионеров.

Сайт kp.ru рассказывал, как рассчитать свою будущую пенсию военным, которые только планируют выйти на пенсию. На примере мы разобрали сколько будет получать пенсию командир танкового батальона в звании полковника, прослужив 30 лет.

В начале сентября 2021 года, военные и силовики получили выплаты в 15 тысяч рублей, о которых было объявлено на съезде «Единой России». Михаил Мишустин подчеркнул, что выплаты одинаковые для всех – и для курсантов училищ, и для сотрудников с большим стажем.