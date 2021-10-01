Зеленский потребовал от грузинских властей объяснить причины задержания Саакашвили Фото: страница Владимира Зеленского в Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен задержанием бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и требует от грузинских властей разъяснения обстоятельств инцидента, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Президент Владимир Зеленский обеспокоен подобными новостями и тоном заявлений Грузии о возможном развитии ситуации…Украина обращается к грузинской стороне с требованием разъяснить обстоятельства и причин такого шага в отношении гражданина Украины», – написал Никифоров в Facebook.

Как писал сайт kp.ru, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в пятницу, 1 октября, грузинским правоохранителями. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. В настоящее время Саакашвили находится под арестом в Руставской тюрьме неподалеку от Тбилиси.

Напомним, в пятницу, 1 октября, Саакашвили заявил о возвращении на родину. В видеообращении в Facebook, он сказал, что сейчас находится в Батуми, куда приплыл по морю.

После задержания Саакашвили грузинского посла в Киеве Теймураза Шарашенидзе вызвали в Министерство иностранных дел Украины.