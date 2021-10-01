Против Саакашвили возбудили дело о незаконном пересечении граница Грузии Фото: REUTERS

В Грузии возбудили уголовное дело против бывшего президента страны Михаила Саакашвили о незаконном пересечении границы, сообщает прокуратура республики

В отношении Саакашвили уже вынесены приговоры по уголовным делам об избиении Валерия Гелашвили и убийстве Сандро Гиргвлиани. Они не подлежат обжалованию. По этим обвинениям экс-президент заочно был приговорен к шести годам лишения свободы, говорится на сайте прокуратуры Грузии.

Тем временем в ходе телеобращения к гражданам Грузии президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что «никогда не помилует» Саакашвили. Как считает политик, экс-глава республики вернулся в Грузию, чтобы дестабилизировать обстановку накануне выборов.

Как писал сайт kp.ru, Саакашвили был задержан в пятницу, 1 октября, грузинским правоохранителями. В настоящее время он находится под арестом в Руставской тюрьме неподалеку от Тбилиси.

Напомним, в пятницу, 1 октября, Саакашвили заявил о возвращении на родину. В видеообращении в Facebook, он сказал, что сейчас находится в Батуми, куда приплыл по морю.