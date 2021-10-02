Посольство РФ находится в контакте с Минском по вопросу функционирования "КП" в Беларуси

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в республике издания «Комсомольской правды». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:

- Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии «Комсомольской правды».

Отвечая на многочисленные вопросы о задержании сотрудника «Комсомольской правды в Беларуси», хотела бы сказать, что речь идёт о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами.

Напомним, в среду, 29 сентября, доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси» был заблокирован по решению Мининформации республики. В Кремле отметили, что блокировка сайта «Комсомольской правды» в Белоруссии нарушает свободу СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидала от Минска «обеспечения условий для работы наших СМИ» на территории республики.

Накануне, 1 октября, пропал журналист «КП в Беларуси» Геннадием Можейко, который перестал отвечать на звонки. Как оказалось, журналист был задержан и на данный момент находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

- Мы категорически с этим не согласны. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципа свободы СМИ. Конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Белоруссии.

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир (в интервью ТАСС):

- По нашим данным подтвердилось, что он (журналист Геннадий Можейко - прим. ред) задержан и находится сейчас в Минске. Он до сих пор сам не выходит на связь ни с родными, ни с коллегами по изданию. Насколько мы знаем, ему не предъявлялись обвинения, связанные с террористической деятельностью, с преступной какой-то деятельностью, из чего мы можем предполагать, что он задержан по причине своей профессиональной деятельности, по причине материалов, которые он готовил для своего издания, то есть, по факту за то, что он является журналистом и выполняет свои журналистские обязанности…

Поэтому мы настаиваем на том, и сейчас будем связываться с коллегами и в Белоруссии, и с рядом других коллег, чтобы полная информация о том, где находится наш журналист, была обнародована. Чтобы было обнародовано, что именно ему инкриминируется. И естественно, если это связанно с его профессиональной деятельностью, чтобы он был немедленно освобожден.