Ученые из США считают, что коронавирус мутирует для лучшего распространения по воздуху

Коронавирус мутирует для лучшего распространения по воздуху Фото: REUTERS

Коронавирус мутирует и приспосабливается к окружающей среде, чтобы более эффективно и быстро распространяться воздушно-капельным путем. К такому выводу пришли американские ученые, сравнив варианты «альфа» и «дельта» с предыдущими штаммами SARS-CoV2, сообщает газета New York Times со ссылкой на исследование Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Специалисты отмечают, что вирус эволюционирует, становясь более заразным. По их мнению, крупные капли с инфекцией «быстро оседают на пол», а вот мелкие капли способны преодолевать по воздуху гораздо большие расстояния внутри помещений, именно с их помощью «ковид» передается от человека к человеку и оседает в легких, где он наиболее опасен.

Ученые отмечают, что их открытие подтверждает необходимость усовершенствовать защитные маски, которые люди надевают при посещении массовых мероприятий.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце сентября президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев сказал, что российские вакцины против коронавируса на сегодняшний день показывают большую эффективность в борьбе со штаммом «дельта», чем зарубежные.

Ранее врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал «КП», чем опасен мутировавший вирус и нужна ли дополнительная вакцинация для защиты от штамма «дельта».

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