Муж разыскиваемой Марины Раковой просит отпустить под залог фигурантов дела о хищении 50 млн рублей

Марина Ракова объявлена в федеральный розыск. Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

Супруг разыскиваемой бывшей замминистра просвещения Марины Раковой Артур Стеценко обратился в редакцию «Комсомольской правды» с открытым письмом, в котором попросил отпустить под домашний арест ранее задержанных фигурантов дела о хищении 50 миллионов рублей Евгения Зака, Максима Инкина и Кристину Крючкову, пообещав даже собрать необходимую сумму для залога.

«Я прошу отпустить под домашний арест Евгения, Максима и Кристину. Я готов собрать вместе со всеми, кому небезразлично происходящее, и внести обеспечительный взнос в сумме, которая устроит органы, в качестве гарантии», - говорится в письме мужа беглянки.

Артур Стеценко добавил, что просит проводить расследование в отношении своих бывших коллег «максимально открыто и чисто, дать суду возможность действительно рассмотреть это дело по существу».

По его словам, он не комменти рует ситуацию с Мариной Раковой, «так как действительно не знает, где она находится».

Напомним, как писал сайт kp.ru, экс-замглавы Минпросвещения объявлена в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве на 50 миллионов рублей.