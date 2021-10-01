Бонни и Клайд могут позавидовать экс-замминистра Раковой

Марина Ракова объявлена в федеральный розыск. Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

ДЕТЕКТИВ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Вице-президент Сбербанка и экс-замминистра Минпросвещения Марина Ракова объявлена в федеральный розыск. Накануне она не пришла на допрос, хотя на днях все СМИ облетели кадры, где эффектная блондинка в коричневом халате на своей собственной кухне (или гостиной, поди уж разбери) изучает бумаги, которые ей предъявляет сотрудник правоохранительных органов. Тогда казалось, что девушка готова сотрудничать со следствием и ничего предосудительного не сделала.

- Да как всегда, запятая не там стоит или неправильный шрифт в заголовке тендерных бумаг, - отмахивались видавшие виды чиновники мелкого звена.

Но теперь её телефоны отключены, где она и что с ней, никто не знает. Кроме пользователей соцсетей:

«Шикарная блондинка Марина - вице-президент модного банка, обвиненная в мошенничестве в особо крупных, - этакими Бонни и Клайдом со своим спутником несется на бешеной скорости по трассе в сторону киевской границы, постреливая в разные стороны и грабя случайные заправки.

Все потеряно: воровские малины "цифровых экосистем", вся карьера, недвижка, и брошены сто тысяч платьев, когда пришло время бежать от следаков. Теперь только недолгая свобода и ветер в лицо.

И я надеюсь, что когда полицейская машина, наконец, перегородит им дорогу, и засада с кольтами и смит энд вессонами встанет из-за кустов, - эта королева образовательных платформ и фондов развития не станет пошло и скучно сдаваться, и примет свой последний бой».

Так представляет себе судьбу топ-менеджера и вундеркинда публицист Дмитрий Ольшанский.

ПОБЕГ ОРГАНИЗОВАЛИ УКРАИНЦЫ

Хотя скорее всего картина куда более банальная. Никакой стрельбы и погони. Да и вообще, может, это обычный частный самолет, который через 40 минут после картины со следователем взял курс на Европу. А оттуда скорее всего на Украину. Хотя, может и не самолет, но вот Украина — к гадалке не ходи.

Вместе с Раковой её близкий знакомый (некоторые называют его «сожителем») - бывший сотрудник Фонда развития новых форм образования. У него и синий паспорт с тризубом в кармане, и родственники на берегах Днепра. А, как мы знаем, тот, кто попал на Украину для российских спецслужб остается невидимым. Проще экстрадировать Гитлера из преисподней, чем беглого чиновника или депутата оттуда.

Причем, едут они через Белоруссию. Оно и понятно — на границе документы не проверяют, да и границу в торону Украины там перейти в разы проще, чем у нас. Тем более, что именно на трассе М-1 в сторону Минска камеры в последний раз зафиксировали её машину. Это было 30 сентября уже после первой встречи со следователем. Так что красивая версия с самолетом разбилась о суровую реальность, а как жаль…

Кстати, Фонд развития новых форм образования фигурирует в этом деле не только потому что помогает скрыться Раковой. Следователи уверены — эта контора участвует в схемах.

В ЧЕМ СУТЬ ПРЕТЕНЗИЙ

Ракову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Когда она была замминистра просвещения (2018 — 2020 годы), она пролоббировала грант (из бюджета, само собой) тому самому Фонду развития новых форм образования. Эти деньги были предназначены на госконтракты по проекту «Учитель будущего». Подрядчиком взяли Московскую высшую школу социальных и экономических наук («Шанинка»). Но когда эксперты посмотрели на бумаги, увидели, что отчёты по исследованиям, оказались поддельными (работы требованиям не соответствовали, цели не достигнуты). В «Шанинке», само собой, заявили, что все, положенное по контракту с Фондом сделали в полном объеме. В общем, ущерб насчитали на 50 миллионов (тот самый особо крупный размер).

Это, кстати, еще не всё. Следователи проверяют и другие контракты, к которым Ракова была причастна. Сейчас на рассмотрении эпизод еще на 150 миллионов. Так что не исключено, что и обвинений и фигурантов дела станет больше.

Кстати, сожитель беглянки тоже уже в розыске. В общем, ищут пожарные, ищет милиция, целого вице-президента крупнейшего банка страны и бывшего замминистра, а найти никак не могут.

КТО ТАКАЯ МАРИНА РАКОВА

Родилась в Сибири. Росла умной не по годам девочкой. В 15 лет её забирает в Москву профессор МГТУ им. Баумана. В 19 она получает диплом.

После Бауманки 12 лет «скитается» по заграницам, учится в Греции и Швеции.

В 2014 появляется в России. Предлагает строить в стране образовательные технопарки «Кванториумы» для профориентации школьников.

В 2018 году становится замминистра просвещения.

После отставки правительства Медведева переходит на работу в Сбербанк.