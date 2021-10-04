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Происшествия4 октября 2021 2:58

Видео погони за подозреваемым в убийстве студенток в Гае опубликовало МВД

Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу трех девушек задержали при попытке угнать автомобиль
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Подозреваемый в убийстве трех студенток Александр Лазарев

Подозреваемый в убийстве трех студенток Александр Лазарев

Министерство внутренних дел России опубликовало видеозапись погони за подозреваемым в убийстве трех студенток в городе Гай Оренбургской области. Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу трех девушек задержали при попытке угнать машину.

На кадрах видно, как преступник, пытаясь оторваться от преследующих его полицейских, совершает опасные маневры на чужом автомобиле ВАЗ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, шокирующее преступление произошло в оренбургском городе Гай 30 сентября 2021 года. Преступник зверски расправился с тремя студентками местного филиала Оркского медицинского колледжа и пытался замести следы с помощью пожара. Когда пожар был потушен, спасатели обнаружили тела девушек.

Накануне, 3 октября, стало известно, что полиция задержала подозреваемого в этом убийстве – ранее судимого местного жителя 1991 года рождения.

Смотреть видеосюжет
Видео преследования подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа в Гае
Видео преследования подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа в Гае
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