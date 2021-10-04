КНДР и Южная Корея восстановили все линии связи

В прошлом году КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром в понедельник, 4 октября, Северная и Южная Кореи восстановили все разорванные еще летом прошлого кода линии связи между двумя соседними странами, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Издание уточняет, что это произошло в 09:00 по местному времени (03:00 мск). Кроме того, между сторонами впервые за последние два месяца состоялся телефонный разговор. По данным агентства, Сеул выразил надежду на скорейшее возобновление межкорейских переговоров после восстановления линий связи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 июня 2020 года Пхеньян заявил, что ему нечего обсуждать с южными соседями, и КНДР полностью ликвидирует коммуникационную линию с Республикой Корея. Позже Пхеньян даже взорвал межкорейский офис связи в Кэсоне.

В конце июля линии коммуникации между двумя Кореями ненадолго возобновили работу, но после начала очередных южнокорейско-американских учений КНДР перестала отвечать на звонки из Сеула.