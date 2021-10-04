В Чили отвергают связь президента Пиньеры с упомянутой в «Досье Пандоры» сделкой

Президент Чили Себастьян Пиньера Фото: REUTERS

Президент Чили Себастьян Пиньера не имеет отношения к сделке по продаже рудника Dominga в офшорной зоне, которая упоминается в так называемом «Досье Пандоры». Об этом говорится в заявлении администрации главы государства.

«Упомянутые события, касающиеся продажи рудника Dominga, уже были тщательно расследованы генеральной прокуратурой и судами в 2017 году, и прокуратура рекомендовала закрыть дело из-за отсутствия состава преступления, соответствия закону и неучастия президента Себастьяна Пиньеры в упомянутой операции», - цитирует текст заявления пресс-службы чилийского лидера ТАСС.

В президентской администрации подчеркнули, что на момент продажи доли семьи Пиньеры в Dominga глава Чили уже не участвовал в управлении связанными со сделкой компаниями и «не обладал какой-либо информацией об операции». А сейчас, как утчерждается в заявлении, «ни президент Пиньера, ни его семья не владеют инвестиционными компаниями, зарегистрированными за рубежом».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 3 октября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал расследование под названием «Досье Пандоры» об офшорных схемах с возможным участием мировых политиков и знаменитостей.

В материалах упоминаются 130 миллиардеров из 45 стран, а также более 330 политиков и должностных лиц высокого ранга в свыше 90 странах, в том числе 35 глав государств.

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