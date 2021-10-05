Новый премьер Японии пообщался с Байденом по телефону

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида Фото: REUTERS

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида утром во вторник, 5 октября, рассказал журналистам о своем первом телефонном разговоре с зарубежным лидером на посту главы правительства. В первую очередь Фумио Кисида пообщался по телефону с президентом США Джо Байденом. Беседа, по его словам, продолжалась около 20 минут.

«Мы подтвердили готовность продолжить укреплять японско-американский альянс, работать над реализацией концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», - сообщил прессе новый японский премьер.

Он также подчеркнул, что Байден подтвердил обязательства Штатов защищать Страну восходящего солнца в соответствии с 5-й статьей договора о безопасности, и что собеседники продолжать двустороннее сотрудничество по вопросам, связанным с Китаем, Северной Кореей и пандемией коронавируса, передает ТАСС.

«Мы также договорились при общении называть друг друга Джо и Фумио и как можно скорее провести личную встречу», - улыбаясь, добавил Кисида.

Напомним, как писал сайт kp.ru, он стал новым премьером Японии в понедельник, 4 октября. С избранием на эту должность Фумио Кисиду накануне поздравил президент России Владимир Путин.