Financial Times связала падение цен на газ с заявлениями Путина Фото: REUTERS

Британское издание Financial Times обратило внимание, что цены на газ на мировом рынке 6 октября стали резко снижаться после заявлений президента России Владимира Путина о готовности помочь в стабилизации растущих мировых цены на голубое топливо.

В публикации газеты говорится, что до выступления российского лидера стоимость газа резко начала снижаться.

Российский лидер накануне называл пять причин рекордных цен на газ в Европе. По его словам, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, а инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер.

Также Путин заявлял, что Россия увеличит поставки газа через Украину по заключенным контрактным обязательствам.

Цена на газ в Европе ежедневно ставит новый рекорд. На открытии торгов 1 октября о стоимость голубого топлива достигла отметки в 1200 долларов за 1 тысячу кубометров. По словам главы энергетической компании "Интер РАО" Бориса Ковальчука, газ в Европе подорожал на 1000% за восемь месяцев.