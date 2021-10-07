Экс-замглавы Минпросвещения Ракова заявила, что не скрывалась от следствия

Бывший заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова. Фото: КРАСИЛЬНИКОВ СТАНИСЛАВ/ТАСС

Бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова, обвиняемая в крупном мошенничестве, заявила, что не скрывалась от следствия. По словам экс-чиновницы, она сама явилась в правоохранительные органы.

Накануне Мария Ракова уехала из дома и несколько дней не выходила на связь после того, как стала подозреваемой по уголовному делу. По версии следствия, будучи замминистра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, который нанял в качестве субподрядчика "Шанинку". По двум контрактам работы так и не были выполнены. Ущерб от действий Раковой следствие оценило в 50 миллионов рублей.

СМИ предполагали, что Ракова может попытаться скрыться на Украине. В России ее объявили в федеральный розыск. Экс-чиновница была задержана 6 октября и в четверг, 7 октября, сообщила, что сведения о том, что она скрывалась от следствия, неправдивы.

"Ракова не признает вину. Сведения о том, что она скрывалась от следствия, она назвала враньем и утверждает, что явилась к следователям сама", - сообщили ТАСС члены ОНК Москвы.

Как ранее писал сайт kp.ru, тверской суд Москвы арестовал гражданского мужа обвиняемой в мошенничестве бывшей замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой Артура Стеценко. Он пробудет под арестом до 5 декабря 2021 года.