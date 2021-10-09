Байден поздравил журналистов Дмитрия Муратова и Марию Рессу с Нобелевской премией мира

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу с присуждением Нобелевской премии мира 2021 года.

Заявление американского лидера опубликовала пресс-служба Белого дома. В нем говорится, оба лауреата по праву заслужили эту высокую награду, поскольку, «как и многие журналисты по всему миру, Ресса и Муратов неустанно и бесстрашно следуют фактам».

«Они работали над тем, чтобы пресекать злоупотребление властью, разоблачать коррупцию и требовать прозрачности. Они упорно создавали независимые СМИ и защищали их от сил, стремящихся к их замалчиванию», - отметил в своем заявлении Байден.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Дмитрий Муратов и Мария Рессе стали лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году. Премию присудили за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предварительным условием демократии и прочного мира.

Ранее бывший корреспондент «Комсомольской правды» и главред «Новой газеты» рассказал, что часть денежного вознаграждения из средств премии пожертвует в благотворительный фонд «Круг добра», который занимается поддержкой детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями, а часть отдаст в поддержку независимых российских СМИ. Себе же он не собирается оставлять ничего.

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