Трамп заявил, что США при Байдене вынуждены просить нефть у России и ОПЕК

Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Айова Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками на митинге республиканцев в штате Айова, вновь обрушился с критикой на администрацию своего преемника Джозефа Байдена. По его словам, во времена его правления Америка была энергетически независимой, а сейчас Соединенные Штаты вынуждены просить нефть у России и ОПЕК.

«Впервые мы обеспечили себе энергетическую независимость. Теперь же они обращаются к ОПЕК, России и другим странам с просьбой прислать нам немного нефти», - заявил экс-глава Белого дома.

Дональд Трамп добавил, что к моменту его ухода с поста главы государства у Штатов «было больше энергии, больше нефти и газа, чем у Саудовской Аравии, чем у России».

«А теперь мы просим их о помощи», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале 2021 года США впервые за три десятилетия импортировали из Ирана миллионы баррелей нефти.

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