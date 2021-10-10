Ксения Собчак попала в ДТП с погибшими в Сочи

Журналист и телеведущая Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущая Ксения Собчак попала в ДТП в Сочи. Авария случилась по дороге из Адлера на Красную поляну - автомобиль Mercedes, в котором находилась журналистка, лоб в лоб столкнулся с Volkswagen.

Как сообщает РЕН ТВ, в результате аварии пассажирка Volkswagen погибла. Еще два человека пострадали, они были госпитализированы. Ксения Собчак в момент ДТП находилась в салоне, а не за рулем. По словам очевидцев, сразу после случившегося она пересела в другой автомобиль и уехала с места событий. В ДТП она не пострадала.

Как сообщил водитель Собчак, после аварии она вызвала такси и отправилась в аэропорт. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

Как ранее писал сайт kp.ru, Московский городской суд признал законным приговор блогеру Эдварду Билу, настоящее имя которого Эдуард Биль. Он признан виновным по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").