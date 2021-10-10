Врач Саакашвили заявил об ухудшении состояния здоровья политика

Личный врач опасается за состояние здоровья Михаила Саакашвили Фото: REUTERS

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось. Об этом сообщил телеканалу "Мтавари архи" личный врач политика Николоз Кипшидзе.

"Тюремные врачи и медперсонал являются лучшими, - заявил Кипшидзе. - Я полчаса с ними общался о том, как пережить эту ночь"

По его словам, бывшему грузинскому лидеру требуется госпитализация, так как ему трудно ходить и говорить. Этот вопрос будут решать уже в понедельник, 11 октября.

"С его разрешения я сообщаю, что у Саакашвили заболевание крови - талассемия, - уточнил медик. - Это не смертельное заболевание, но ему категорически нельзя голодать".

Как писал сайт kp.ru, 1 октября Михаила Саакашвили задержали на родине. США уже призвали власти Грузии обращаться с задержанным экс-президентом страны в соответствии с законом. Что касается реакции российской стороны, то в Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

В тот же день политик объявил голодовку и потребовал встречи с консулом Украины. Об этом журналистам сообщила омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с бывшим президентом. 9 октября Саакашвили начал принимать пищу.