Объявивший голодовку в тюрьме Саакашвили начал есть мед

Саакашвили начал принимать пищу в тюрьме Фото: REUTERS

Объявивший голодовку в тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили начал принимать пищу. В частности, политик стал есть мед и пить натуральные соки.

Об этом говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы министерства юстиции республики. Отмечается, что у Саакашвили в тюрьме «был доступ к разным продуктам, в том числе к натуральным сокам и меду».

«Он начал принимать пищу, в том числе мед и натуральный сок, что говорит о том, что так или иначе организм не стоит перед опасностью истощения», - приводит ТАСС слова главы Специальной пенитенциарной службы Ники Цхварашвили.

Напомним, как писал сайт kp.ru, прибывший в Тбилиси из Киева Саакашвили, в отношении которого на родине возбуждено четыре уголовных дела, арестован. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что он сможет вернуться на Украину только после того, как отсидит весь срок заключения. По версии грузинского премьера, Саакашвили планировал убийства нескольких оппозиционеров.

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