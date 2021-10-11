Петр Порошенко обвинил Владимира Зеленского в организации штурма его виллы

Петр Порошенко заявил, что Владимир Зеленский причастен к организации митинга около его дома. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Петр Порошенко, бывший президент Украины, заявил, что за недавним митингом около его виллы, который вылился в попытку штурмом взять дом, стоит действующий президент Украины Владимир Зеленский. Об этом Петр Порошенко написал в своем Telegram-канале.

Порошенко выразил сожаление, что Владимир Зеленский за 2,5 года «стал на рельсы Антимайдана». Экс-президент Украины считает, что именно Зеленский отдал команду протестующим штурмовать его дом, использовав таким образом прием «smokescreen» – «дымовая завеса».

«Он отдал команду штурмовать. Зачем он это сделал? А для того, чтобы скрыть собственные преступления. Потому, что он думает, что Украина забудет или простит преступления, которые были совершены», - написал Петр Порошенко.

Бывший президент Украины намерен требовать от действующего президента ответов по поводу произошедшего. «Мы с завтрашнего дня требуем ответы от Зеленского и его банды о преступлениях, которые они совершили. Нас не испугать!» - написал Петр Порошенко.

Беспорядки около дома экс-президента Украины в селе Козин под Киевом начались в ночь на 10 октября. У дома Петра Порошенко собрались его противники и те, кто поддерживает бывшего главу Украины. Между ними началась потасовка, а группа противников Порошенко попыталась проникнуть в здание. Протестующие штурмовали дом Порошенко шесть раз, но не смогли войти в него – полиция отразила эти попытки.

Напомним, поводом для митинга у дома Порошенко стало предъявление новых обвинений по делу о госизмене лидеру украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку. Украинские правоохранительные органы считают, что политик причастен к поставкам угля с территорий Донбасса, не подконтрольных Киеву.

Ранее Дмитрий Медведев, заместитель главы Совбеза России, рассказал, почему с Владимиром Зеленским бесполезно вести переговоры, назвав его «вывернутым наизнанку человеком».