В Минске суд рассматривает жалобу на избрание меры пресечения для журналиста белорусской «Комсомолки» Можейко

Минский суд рассматривает жалобу на избрание меры пресечения журналисту белорусской "Комсомолки" Геннадию Можейко. На фото: Геннадий Можейко. Фото: страница Геннадия Можейко в Facebook.

В Минске в суде Партизанского района 13 октября рассматривается жалоба на избрание меры пресечения для журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу районного суда. Жалобу рассматривают в закрытом формате, но решение суда будет озвучено в открытом режиме, пояснили в суде.

Геннадий Можейко находится под стражей в следственном изоляторе в городе Жодино, ему предъявили обвинение, предположительно, по двум статьям белорусского Уголовного кодекса: ст. 130 УК РБ (Разжигание социальной вражды или розни) и ст. 369 УК РБ (Оскорбление представителя власти).

Как уже сообщалось на kp.ru, Геннадий Можейко задержан через несколько дней после того, как опубликовал на сайте белорусской «Комсомолки» заметку с положительными высказываниями одноклассницы об Андрее Зельцере, который в своей квартире в перестрелке убил сотрудника КГБ. Заметка через несколько минут была удалена с сайта.