Минпромторг заявил, что в России достаточно лекарств от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России сформированы достаточные запасы лекарств от коронавирусной инфекции, заявили в Министерстве промышленности и торговли страны.

Как предает ТАСС, запасы у производителей лекарств сформированы «на уровне заявленной Минздравом России потребности и выше». Так, по состоянию на 10 октября 2021 потребность в препаратах на четвертый квартал с учетом остатков в медорганизациях, у производителей и планов по производству покрывается на 308% по противовирусным средствам, на 850% – по пероральным антикоагулянтам и на 1 860% по анальгетикам.

Как писал сайт kp.ru, ранее правительство России приняло решение выделиь дополнительно свыше 5 миллиардов рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее Минпромторг РФ заявил, что в регионах России существует вероятность дефицита иммуноглобулина.

Ранее сообщалось, что эксперимент по онлайн-продаже в России рецептурных лекарств должен стартовать в России с 1 января 2022 года.