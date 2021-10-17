Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира в особых случаях

Вячеслав Володин / Фото: Юлия Зырянова/ТАСС

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выразил сомнение в объективности критериев присуждения Нобелевской премии мира и предложил ввести для особых случаев процедуру ее отзыва. Об этом народный избранник написал в своем Telegram-канале.

В то же самое время такие критерии в завещании Альфреда Нобеля были, но почему-то их перестали брать в расчет, отметил Володин.

"В своем завещании Альфред Нобель указал, что средства из фонда должны перечисляться "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив", - констатировал спикер российского парламента.

По его оценке, послужной список сразу нескольких лауреатов говорит о том, что они вовсе не способствовали сплочению народов и развитию мирных инициатив.

"Премию мира получил Михаил Горбачев, - привел первый пример Володин. - Его правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века - распаду СССР".

В 1991 году Нобелевскую премию мира присудили политику из Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

"Спустя более чем четверть века, в августе 2018 года, миссия ООН обвинила правительство во главе с самой Аун Сан Су Чжи в геноциде мусульманской народности рохинджа", - продолжил перечислять Володин.

Президент США Барак Обама стал лауреатом Нобелевской премии мира за 2009 год. Награда присуждена ему с формулировкой "за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами".

"Как показало время, его пребывание у власти - это "Арабская весна", революция в Ливии, которая привела к свержению законной власти и кровопролитной гражданской войне и тяжелейшим последствиям для народа этой страны, - привел третий пример председатель Госдумы РФ. - Вооруженные конфликты в Сирии, Афганистане и Ираке".

В 2019 году награду получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али "за усилия по достижению мира и международной кооперации и, в частности, за решительную инициативу для разрешения пограничного конфликта с соседней Эритреей".

"После - он же развязал гражданскую войну у себя в стране, грозил использовать против оппозиционного региона страны и его мирных жителей артиллерию", - констатировал Володин, уточнив, что все это дискредитирует Нобелевскую премию мира.

В связи с этим спикер российского парламента предложил ввести процедуру отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека. Только так возможно вернуть доверие к премии, заключил народный избранник.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший журналист "Комсомольской правды", главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и журналистка из Филиппин Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году. Премию присудили за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предварительным условием демократии и прочного мира.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поздравил Дмитрия Муратова с награждением Нобелевской премией мира. Представитель Кремля отметил талант и смелость главного редактора "Новой газеты".