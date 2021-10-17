Пушков назвал забавными угрозы Киева "задавить" Россию в Гааге

Алексей Пушков напомнил, какая судьба постигла предыдущие "стальные доводы" киевских чиновников Фото: Иван МАКЕЕВ

Угрозы Киева "задавить" Россию в Гааге на рассмотрении дела по инциденту в Керченском проливе выглядят забавно, написал в своем telegram-канале глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Особенно в свете того, что в странах НАТО всем известно: именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России, - аргументировал Пушков. - Поэтому в альянсе уже давно замолчали на эту тему".

Сенатор также напомнил, что Украина уже приводила "стальные доводы" против контракта Венгрии и "Газпрома", но они не впечатлили ни Будапешт, ни Брюссель. Аналогичная судьба постигла "железные аргументы" против России в ПАСЕ, отметил Пушков.

"Неземная "красота" украинской позиции, которой хвастают в Киеве, все чаще ускользает от крупных игроков или не принимается во внимание", - заключил представитель Совфеда РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Незалежная сможет "юридически задавить" Россию в суде в Гааге из-за инцидента в Керченском проливе в 2018 году.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских корабля незаконно пересекли границу России: они вошли в наши территориальные воды и начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских пограничников. В результате все три судна Украины были задержаны и пришвартованы в порту Керчи, а моряки арестованы.

После этого украинская сторона потребовала признать, что РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Иск Украины рассматривают в Гааге. В августе 2020 года Россия подала возражения, поставив под сомнение юрисдикцию арбитража. Их рассмотрение запланировано на 16 октября 2020 года.