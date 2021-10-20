На острове Пальма произошло самое сильное землетрясение с начала извержения вулкана

Вулкан на острове Пальма (Канарские острова) извергается уже месяц, а в последнее время на острове участились землетрясения. Фото: REUTERS

На Канарах, на острове Пальма, где уже больше месяца извергается вулкан, в ночь на 20 октября произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом в Twitter сообщил Национальный географический институт. Землетрясение магнитудой 4,8 считается довольно сильным, самое большое значение магнитуды, которое может иметь землетрясение - 9.

С того момента, как вулкан Кумбре-Вьеха начал извергаться, остров трясло несколько раз. Но последнее землетрясение, очаг которого залегал на глубине 39 километров в районе населенного пункта Вилья-де-Масо, стало самым сильным. Сейсмологическая активность на острове за последнее время вообще заметно увеличилась.

Извержение Кумбре-Вьеха началось 19 сентября, потоки раскаленной лавы почти сразу же подобрались к жилым домам. Было разрушено две тысячи зданий, около семи тысяч человек пришлось эвакуировать. О жертвах или пострадавших от извержения не сообщалось. Лава уже распространилась на площади около 800 га, ее потоки видны из космоса.

По прогнозам ученых, извержение Кумбре-Вьеха может продлиться до трех месяцев.