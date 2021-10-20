Ученые из США рассказали, как мемы во время пандемии помогают снимать стресс

Американские ученые выяснили, что снимать стресс во время пандемии помогают смешные мемы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Американские ученые выяснили, что во время пандемии полезно смотреть смешные катинки-мемы, это помогает снимать стресс и не думать о ковиде. Причем не думать о коронавирусе помогают даже мемы о коронавирусе!

Исследование проводили ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Университета штата Пенсильвания. Они опросили 748 человек в возрасте от 18 до 88 лет. Результаты исследования публикует Psychology of Popular Media.

Исследователи оценивали уровень стресса респондентов до проведения опроса, показывали им три смешных картинки или три забавных текстовых сообщения и снова спрашивали об уровне тревожности и о том, думают ли они о проблемах, связанных с COVID-19. Посмотрев картинки, большинство респондентов говорили, что уровень тревожности уменьшился, а уровень позитивных эмоций увеличился, и они меньше думают о пандемии. Интересно, что так действовали даже те мемы, содержание которых было связано с пандемией и ковидом.

Раз уж пользу мемов официально доказали ученые, давайте бороться со стрессом вместе и вспомним лучшие шутки и мемы про вакцинацию, которые были опубликованы на kp.ru. А вот здесь мы собрали шедевры живописи, которые переделали в коронавирусные мемы. Это очень смешно, правда.