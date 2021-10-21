Украинский эксперт: Зеленского ждет скорая «политическая смерть»

Президента Украины Владимира Зеленского ждет скорая «политическая смерть», считает политолог Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский политический эксперт Тарас Загородний считает, что лидера Незалежной ждет скорая «политическая смерть», поскольку за время его президентства рейтинги нынешнего главы государства сильно упали.

«Граница падения рейтинга Зеленского, как показывает практика украинского политикума — это десять процентов. То есть, по меньшей мере столько избирателей голосует за власть — это, как правило, или чиновники или те, кто патерналистски настроены. Но такой рейтинг — это фактически политическая смерть Зеленского, которая может наступить раньше, чем он думал», - написал обозреватель в статье для издания «Главред».

Тарас Загородний отметил, что украинцы уже не верят агитации нынешних киевских властей, а рейтинг президента страны продолжит падать из-за «вакханалии с налоговым законодательством, скандалов с тарифами» и «безумия вокруг депутатов».

«Все эти ситуации имеют накопительный эффект — люди видят, что холодильник уже побеждает телевизор. И это еще даже не получили платежки», - подытожил политолог.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 2 октября Владимир Зеленский подвел итоги двух лет своей работы на посту главы государства. По оценке бывшего КВН-щика, его собственные труды можно оценить на семь – восемь баллов из 12 возможных, а вот работу своей партии «Слуга народа» Зеленский оценил по пятибалльной шкале на «троечку» с плюсом.

Кроме того, он заявил, что хотел бы оставаться на президентском посту, пока не выполнит все свои предвыборные обещания.

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