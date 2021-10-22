Пользователей Сети удивила поза Байдена в ходе встречи с избирателями

Джо Байден Фото: Кадр видео

Пользователи Сети активно обсуждают поведение президента США Джо Байдена в ходе встречи со своими избирателями.

В частности, когда ведущий зачитывал вопрос о темпах инфляции в стране, американский лидер согнул руки в локтях, сжал кулаки. Глава Белого дома простоял в такой позе около пятнадцати секунд. Данные кадры быстро распространились по социальным сетям.

«Мой ребенок делает то же самое, когда хочет в туалет», - отметил один из пользователей Twitter.

«Может, у него пропала мышечная память, потому что ему пришлось произнести аж целых две речи за день?» - предположил другой.

«Вы пытались отключить его на минуту и снова подключить?» - добавил еще один.

Многие читатели стали выкладывать картинки, где американский лидер сравнивают с игрушечным солдатиком, лыжником, а также «человеком-джетпаком».

Байден часто дает повод для обсуждения в соцсетях. Напомним, ранее американский лидер во время пресс-конференции долго не мог вспомнить имя администратора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Динн Крисуэлл, что произошло всего через пару минут после разговора с ней. Незадолго до этого президент США перепутал имя губернатора Мичигана. Позже многие обсуждали, что глава Белого дома не смог вспомнить название песни со свадьбы дочери.