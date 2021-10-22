Адвокат: экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории

Тельман Исмаилов Фото: Евгения ГУСЕВА

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории. Об этом сообщил адвокат предпринимателя, уточнив, что бизнесмен выпущен из экстрадиционного изолятора.

«Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмалов выпущен из экстрадиционного изолятора, так как получил убежище в Черногории. Это изданию подтвердил его адвокат Милош Вуксанович», - передает портал издания Vijesti слова адвоката.

Напомним, предприниматель был задержан 1 октября в Подгорице по ордеру на розыск, выданному Москвой. Экс-владелец Черкизовского рынка был заочно арестован еще в 2017 году по обвинению в организации убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино Моторс» Юрия Брылева. Годом ранее тела бизнесменов обнаружили в салоне машины в Подмосковье. Их убийца позже был задержан. В прокуратуре полагают, что клиентами киллера выступили Тельман и Вагиф Исмиловы.

Как писал сайт kp.ru, суд в Черногории отправил Исмаилова в экстрадиционный изолятор, а Россия направила запрос о выдаче предпринимателя.

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