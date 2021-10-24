С ноября 2021 года некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии Фото: Shutterstock

С ноября 2021 года некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии. В частности, к этим категориям относятся те, кто вышел на заслуженный отдых этим летом, бывшие летчики и шахтеры. Кроме того, в два раза увеличатся страховые выплаты пожилым людям, отметившим 80-летие в октябре.

Об этом рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. Она напомнила, что в этом году размер страховых пенсий составляет 6044,48 рублей, а с ноября пенсионеры, которым в октябре исполнилось 80 лет, будут получать 12088,96 рублей. Такая сумма будет приходить на счёт в месяце, следующим за 80-м днем рождения.

«Российским законодательством сейчас не предусмотрены индексации пенсий работающим пенсионерам. Но если пенсионер закончил работать в этом году и вышел на отдых не ранее июля, то ему будут произведены выплаты: пересчёт страховых выплат по старости, в который будут включены все индексации, которые он пропустил будучи трудоустроенным», - уточнила Елена Григорьева в беседе с агентством «Прайм».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил пожилым людям, что повышение пенсии в связи с достижением 80 лет, приобретением стажа на Севере или увольнением с работы не привязано ни к каким фиксированным датам и происходит в любое время года.

К слову, «КП» рассказывала, кому положены льготы для предпенсионеров и как воспользоваться всеми бонусами.